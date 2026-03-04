نائب المستشار الألماني يشكك في توافق الهجمات على إيران مع القانون الدولي

أعرب لارس كلينجبايل نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن شكوكه في مدى توافق الهجوم الأمريكي على إيران مع القانون الدولي.

يُذْكَر أن كلينجبايل، الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، يشغل أيضا منصب نائب المسشار الألماني فريدريش ميرتس في الحكومة الائتلافية في برلين.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال كلينجبايل، مساء اليوم الأربعاء: "أود أن أقول لكم إن لدي شكوكاً كبيرة في هذا الصدد".

وأضاف كلينجبايل، أنه لا يذرف الدموع على القيادة في طهران.

وأردف: "ومع ذلك ينبغي لنا كألمانيا، وينبغي لنا نحن الأوروبيين تحديدًا، أن نولي اهتماما كبيرا بالالتزام بالنظام الدولي القائم على القواعد، وبالمعايير والقواعد في هذا العالم".

ودعا كلينجبايل، الولايات المتحدة إلى العمل على استعادة الاستقرار في المنطقة، متسائلاً عن الاستراتيجية التي تتبعها واشنطن، مشيرا إلى أنها أعلنت في الأيام الأخيرة عن أهداف متباينة.

وحذر من أن المنطقة بأسرها أصبحت في حالة اضطراب ويتهددها خطر اندلاع صراع واسع النطاق.

وتابع:"وهنا تقع على عاتق الأمريكيين الآن مسؤولية العمل على إعادة الهدوء".

كما حث الجميع على العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات، معتبراً ذلك بمثابة "مسؤولية تقع على عاتق الجميع في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية (المكونة من ائتلاف يضم الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي) تجنبت حتى الآن اتخاذ موقف صريح بشأن مدى مشروعية الهجمات التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران من منظور القانون الدولي.

وكان المستشار ميرتس، أكد خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن مساء أمس الثلاثاء، وجود نقاط توافق في السياسة تجاه إيران، لكنه أوضح لاحقا أن العديد من الأسئلة، لاسيما ما يتعلق باستراتيجية المستقبل، لا تزال دون إجابات.