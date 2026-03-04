 تهديد إيراني باستهداف مفاعل ديمونا ومنشآت الطاقة بالمنطقة - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 10:50 م القاهرة
تهديد إيراني باستهداف مفاعل ديمونا ومنشآت الطاقة بالمنطقة


نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 10:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 10:28 م

قال مسؤول عسكري إيراني، إن بلاده ستوجه ضربة لمفاعل ديمونا النووي إذا اتجهت أمريكا وإسرائيل لقلب النظام بالفوضى المسلحة.

وصرح المسئول الإيراني لموقع «إيران نوانس»، دون كشف هويته: إذا سعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنفيذ سيناريو تغيير النظام عمليًّا، فإن صواريخنا الفعالة ستستهدف مفاعل ديمونا».

وأشار المسئول إلى أن إيران، ستوجه في تلك الحالة، ضربات لجميع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مؤكدا أن طهران استعدت لهذا السيناريو بالفعل.

وتتجه الأنظار إلى أسواق الطاقة العالمية مع اتساع رقعة التصعيد العسكري في المنطقة، خصوصاً بعد أن طالت الهجمات الإيرانية منشآت طاقة رئيسية في عدة دول خليجية.

وخلال الساعات الماضية، تباينت مواقف شركات الطاقة في الخليج بين تطمينات باستمرار العمليات، وإجراءات احترازية لحماية المنشآت والموظفين، في ظل تصاعد المخاطر على البنية التحتية للطاقة وحركة الشحن.

