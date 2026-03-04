إسبانيا تنفي التعاون مع العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط

نفى وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل الباريز، اليوم الأربعاء، أن تكون الحكومة الإسبانية قد غيرت موقفها إزاء مسألة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، بما يتناقض مع التصريحات الصادرة عن متحدثة باسم البيت الأبيض.

وقال الباريز، لمحطة راديو (كادينا سير) الإسبانية: "يمكنني أن أدحض تصريحات (المتحدثة باسم البيت الأبيض).. وأضاف: "إن موقف الحكومة الإسبانية إزاء الحرب في الشرق الأوسط ، وقصف إيران واستخدام قواعدنا لم يتغير أبدا".

وأدلى الباريز، بهذه التصريحات في مدريد بعد وقت قصير من تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن إسبانيا غيرت موقفها و"أنهم وافقوا على التعاون مع الجيش الأمريكي".

وقبل قليل، قال البيت الأبيض، إن إسبانيا وافقت على التعاون مع العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع مدريد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "فيما يتعلق بإسبانيا، أعتقد أنهم سمعوا رسالة الرئيس أمس بصوت مرتفع وواضح".

وأضافت: "حسب فهمي خلال الساعات القليلة الماضية، فقد وافقوا على التعاون مع الجيش الأمريكي. لذلك أعلم أن الجيش الأمريكي بصدد التنسيق مع نظرائه في إسبانيا".

وكان ترامب قد أعلن، أمس الثلاثاء، إنه سيقوم بـ"قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا"، بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد المشتركة في جنوبي إسبانيا في أي ضربات غير مشمولة بميثاق الأمم المتحدة.