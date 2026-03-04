أردوغان يحذر من تكرار حادثة الذخيرة الباليستية في الأجواء التركية

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تكرار حادثة الذخيرة الباليستية التي جرى تحييدها في وقت سابق من اليوم، في الأجواء التركية.

وقال أردوغان في تصريحات خلال فعالية إفطار رمضاني في العاصمة التركية أنقرة: «وجهنا تحذيراتنا بشكل واضح كي لا تتكرر حوادث مماثلة مجددا»، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وأضاف: «نتخذ كل التدابير اللازمة بالتشاور الوثيق مع الحلفاء في حلف الناتو ونتدخل بشكل فوري عند الضرورة»، مشددا على أن بلاده لا تترك أي شيء للصدفة عندما يتعلق الأمر بأمن الحدود والمجال الجوي، لا سيما في ظل الأيام العصيبة التي تمر بها المنطقة.

وتابع: «أظهرنا مرارا عبر التاريخ كيف يكون موقف شعبنا عندما يتعرض وطنه وعلمه للتهديد وعندما يصبح استقلاله ومستقبله في خطر».

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تحييد ذخيرة باليستية أطلقت من إيران ورصدت متجهة نحو المجال الجوي التركي بواسطة عناصر الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» المنتشرة في شرق البحر المتوسط.