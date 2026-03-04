بوتين يسلم اثنين من أسرى الحرب إلى وزير خارجية المجر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، سراح اثنين من أسرى الحرب يحملان الجنسيتين المجرية والأوكرانية وسلمهما إلى وزير خارجية المجر خلال اجتماع في موسكو.

وقال بوتين، خلال محادثات مع وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن الرجلين تم إرسالهما قسرا للخدمة العسكرية في الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الروسي، أن بوتين رد على طلب سيارتو بإطلاق سراحهما، بالقول "يمكنك أن تأخذهما معك".

وأضاف أنه يتعين على الرجال العودة إلى بودابست على متن طائرة الوزير.

وتحدث بوتين، هاتفيا أمس الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي طلب أيضا إطلاق سراح الأسيرين.

وأشاد بوتين، بموقف المجر بشأن الحرب الأوكرانية ووصفه بأنه متوازن ومستقل، قائلا إن بودابست تدعم بشكل عام حلا دبلوماسيا للصراع.

وينظر إلى أوربان داخل الاتحاد الأوروبي على أنه الزعيم الوطني الذي لديه أوثق علاقات مع الكرملين.

وكانت آخر مرة زار فيها موسكو في نوفمبر 2025 وعارض مرارا العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب.

وتواصل المجر، شراء الطاقة من روسيا، وأكد بوتين لسيارتو أن روسيا تعتزم أن تظل موردا موثوقا به.