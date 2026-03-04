البيت الأبيض: مكان خامنئي أثّر على توقيت العملية الأمريكية الإسرائيلية

قالت ‌المتحدثة باسم ​البيت الأبيض كارولين ليفيت، للصحفيين، اليوم الأربعاء، ​إن المعلومات المتعلقة بمكان وجود المرشد ​الإيراني ​علي خامنئي أثّرت ​على توقيت الضربة ‌الأمريكية الإسرائيلية على ‌إيران التي أسفرت عن ​اغتياله.

وأضافت ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها العسكرية أو تشكيل تهديد جديد للولايات المتحدة، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

ومنذ السبت، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجمات عسكرية على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.



