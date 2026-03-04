البرازيل: أمر قضائي باعتقال الرئيس السابق لبنك بانكو ماستر

أمر قاض بالمحكمة العليا البرازيلية، باعتقال دانييل فوركارو، الرئيس السابق لبنك تصل قيمة أصوله إلى 16 مليار دولار، في مرحلة جديدة من تحقيق واسع النطاق في عملية احتيال تشمل مليارات الريال(عملة البرازيل).

وفي القرار المؤلف من 48 صفحة والذي ينص على احتجاز فوركارو حتى موعد المحاكمة، والذي جرى توقيعه أمس الثلاثاء واطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء، قال القاضي أندريه ميندونسا، إن التحقيق كشف بالفعل عن جرائم ارتكبها بنك "بانكو ماستر" ضد أنظمة المالية والعدالة بالإضافة إلى المشاركة في الجريمة المنظمة وغسل الأموال.

وبشكل منفصل، قالت الشرطة الاتحادية البرازيلية، اليوم في بيان، إنها شنت مداهمات "للتحقيق في جرائم محتملة تشمل التهديد والفساد وغسل الأموال واختراق أنظمة الكمبيوتر ارتكبتها منظمة إجرامية".

وقالت الشرطة، إنها كانت تنفذ أربعة أوامر اعتقال و15 مذكرة تفتيش ومصادرة أصدرتها المحكمة العليا في ولايتي ساو باولو وميناس جيرايس.