وزير الخارجية الأمريكي يزور فرنسا للقاء نظرائه من مجموعة السبع

يزور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرنسا للاجتماع مع نظرائه وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم الجمعة، بعد أن هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب ترددها أو رفضها المشاركة في الحرب على إيران وهو صراع قوبل بتشكك عميق من أوثق حلفاء واشنطن.

وسيواجه روبيو وقتا صعبا في محاولة إطلاع وزراء الخارجية من دول مجموعة السبع على الاستراتيجية الأمريكية للصراع بشأن إيران، التي أثارت اعتراضات من معظم دول المجموعة تقريبا.

وقال روبيو خلال اجتماع للإدارة الأمريكية: "بصراحة، أعتقد أن دول العالم، حتى تلك الدول التي تشكو من هذا الأمر قليلا، يتعين أن تكون بالفعل ممتنة لأن الولايات المتحدة لديها رئيس يرغب في مواجهة تهديد من هذا القبيل".

وردا على سؤال من الصحفيين بشأن الاستقبال الذي يتوقعه قبل رحلته إلى فرنسا، قال روبيو إنه يتطلع إلى الاجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع و"أننا سنعقد اجتماعات رائعة".