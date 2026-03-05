تداول ناشطون على وسائل التواصل فيديو يظهر رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، خلال مكالمة مصوّرة تبيّن أنها خدعة نفّذها هاكرز روس تظاهروا أنهم يمثلون مكتب مستشار ألمانيا فريدرش ميرتس.

وبحسب الفيديو المتداول، تحدث المتصلون بلهجة روسية واضحة، فيما قدّم أحدهم نفسه باسم «أدولف»، وعلى الرغم من ذلك، بدا بهلوي مقتنعاً بأن المكالمة رسمية واستمر في الحديث معهم.



وخلال الحوار، ادعى المتصل الذي انتحل صفة مسئول ألماني، أن ألمانيا قد تنضم إلى الولايات وإسرائيل في قصف إيران، الأمر الذي قوبل برد إيجابي من بهلوي، إذ اعتبر أنه من المهم ألا تبقى الولايات المتحدة وإسرائيل معزولتين فيما وصفه بـ«الحملة الصليبية» ضد إيران.

وانتشر المقطع بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، مثيراً موجة واسعة من التعليقات الساخرة بعد أن ظهر بهلوي في الفيديو وهو يتعامل مع الاتصال على أنه حقيقي، قبل أن يتبين لاحقاً أنه مكالمة مفبركة أعدّها هاكرز روس.

وأمس الأول، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، إن رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأخير، «يحظى بإعجاب بعض الناس»، لكنه أوضح أن إدارته «لم تفكر فيه كثيرا» بوصفه خيارا مطروحا في مقاربة واشنطن لملف إيران.

وجاءت تصريحات ترامب ردا على سؤال صحفي، عما إذا كان نجل شاه إيران السابق يُعد خيارا محتملا، إذ قال: «نعم، بعض الناس يحبونه، لكننا لم نفكر فيه كثيرا، وكما قلت سابقا، قد يكون شخص من الداخل أكثر ملاءمة، شخص يكون في إيران ولديه شعبية الآن».

وأضاف الرئيس الأمريكي أثناء لقائه المستشار الألماني فيريدريش ميرتس في البيت الأبيض: «لدينا أشخاص من هذا النوع»، دون أن يسمي أي شخصية بعينها، في إشارة إلى وجود بدائل يراها أكثر التصاقا بالواقع الداخلي الإيراني.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب بتحفظ ورفض عن رضا بهلوي. ففي تصريحات سابقة نقلتها وكالة رويترز في يناير الماضي، قال ترامب: «يبدو أنه شخص لطيف جدا، لكنني لا أعرف كيف سيكون أداؤه داخل بلده، لا أعرف إن كان بلده سيقبل قيادته أم لا، لكنْ بالتأكيد إذا قبلوا به، فهو مقبول بالنسبة لي».

وفي السياق، يثير خبراء ومحللون طرح تساؤلات حول قدرة رضا بهلوي على قيادة البلاد بفاعلية، في ظل إقامته في المنفى منذ الثورة، وعدم زيارته إيران منذ عقود