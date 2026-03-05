وزير خارجية الكويت: التهديد الإيراني لأمن الملاحة امتد آثاره لأمن الطاقة العالمي

ترأس وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح الجابر، اليوم الخميس، وفد بلاده المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي؛ لبحث تطورات وتداعيات الأوضاع في المنطقة، والذي عقد عبر الاتصال المرئي.

وجدد الجابر، خلال الاجتماع، إدانة الكويت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الكويت ودول مجلس التعاون خلال الأيام الماضية، باعتبارها "انتهاكا صارخا لسيادة الكويت ودول مجلس التعاون، وخرقا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد الجابر، تمسك الكويت بحق الدفاع عن نفسها، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذها لكافة التدابير اللازمة لصيانة سيادتها، وحماية أراضيها، وضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأضاف أن التهديد الإيراني لأمن الملاحة وحركة السفن تمتد آثاره ليطال أمن الطاقة العالمي، واستقرار الاقتصاد الدولي، واستدامة سلاسل الإمداد، مثمنا مواقف الدول المتضامنة مع الكويت ودول مجلس التعاون إزاء "العدوان الإيراني السافر".

وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو في المجلس هو مساس مباشر للأمن الخليجي الجماعي.