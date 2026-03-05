الدفاع البحرينية تعلن تدمير 65 صاروخا إيرانيا منذ بدء الهجمات

قالت وزارة الدفاع البحرينية، إن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات، وصامدة في تدمير وإسقاط ما يستهدف أجواء المملكة من اعتداءات إيرانية.

وأشارت في بيان، اليوم الخميس، إلى اعتراض 75 صاروخًا، منذ بدء العدوان يوم السبت الماضي، لافتة إلى تدمير 65، وسقوط 10 منها داخل المملكة.

ولفتت إلى اعتراض 124 طائرة مسيرة، منذ بدء العدوان يوم السبت الماضي، مشيرة إلى تدمير 88 منها، وسقوط 36 داخل المملكة.

وأمس، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف أكبر مركز بيانات لشركة «أمازون» الأمريكية في الشرق الأوسط وبقع في البحرين.

وقال الحرس الثوري في بيان، الأربعاء، إن الهجوم تم بواسطة طائرات بدون طيار.

وذكر البيان أن هذه العملية نفذت بهدف «الحد من دور مراكز البيانات هذه في دعم الأنشطة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية ضد إيران».