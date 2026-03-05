الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 6 صواريخ باليستية و131 طائرة مسيرة

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، اليوم الخميس، سبعة صواريخ باليستية حيث تم التعامل وتدمير ستة صواريخ منها فيما سقط صاروخ باليستي داخل أراضي الدولة.

وجرى رصد 131 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 125 مسيرة، بينما سقطت ستة في أراضي الدولة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان اليوم، إنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 196 صاروخا باليستيا، حيث تم تدمير 181 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، و سقط صاروخان على أراضي الدولة.

وأشارت إلى رصد 1072 مسيرة إيرانية واعتراض 1001 منها، فيما وقعت 71 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم أيضاً رصد وتدمير ثمانية صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات ثلاث حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، و 94 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنجلادشية، والسيرلانكية، والأذرية، واليمنية، والأوغندية، والأرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية.

وأكد البيان، أن وزارة الدفاع على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.