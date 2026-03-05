الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع أمنية إيرانية وقواعد تابعة للباسيج وقوات الأمن الداخلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن سلاح الجو أنجز، بتوجيه من هيئة الاستخبارات صباح اليوم، شن موجة الغارات الثانية عشرة في طهران، والتي استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، استهداف مقر الوحدة الخاصة التابعة لنظام إيران، والمسئولة عن جميع قوات الأمن الداخلي، خلال الغارات في محافظة البرز.

وأشار إلى أن «هذا المقر يشرف على جميع الوحدات الخاصة التابعة للنظام الإيراني في المحافظة، ويُستخدم لتوجيه القوات المسلحة الإيرانية».

وادعى أن الجيش هاجم في مناطق أخرى من طهران أهدافًا تابعة للحرس الثوري وقوات «الباسيج»، إلى جانب مقر مركزي لقوات الأمن الداخلي المسلحة.

ولفت إلى «استهداف عشرات المقرات ومواقع أخرى استخدمها النظام لتخزين وإنتاج وسائل قتالية من أنواع مختلفة»، بحسب مزاعمه.

وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية المستمرة منذ السبت إلى نحو 1230 شخصاً.

وقال الهلال الأحمر الإيراني اليوم، إن ما لا يقل عن 105 منشآت مدنية في إيران تعرضت للضرر منذ بدء الهجمات قبل ستة أيام. وأضاف الهلال الأحمر أنه تم تسجيل 1332 هجوماً في 636 موقعاً حتى الآن.

وفي اليوم السادس من الحرب، هزت انفجارات عدة مناطق متفرقة في العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها الغربي، فيما أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

ووفق ما أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، فقد هزت انفجارات عدة مناطق متفرقة في العاصمة طهران، اليوم الخميس، مؤكدة أن إيران فعّلت دفاعاتها.

وأصيب 30 شخصاً على الأقل جراء هجمات أمريكية وإسرائيلية على مبان سكنية في شارع شاهين شمال غربي طهران، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. ووفقاً للوكالة، ما زال عدد الضحايا مجهولاً.

كما أفادت وكالة «فارس» عن سماع دوي انفجار في غرب طهران، فيما تحدثت صحيفتا شرق وإيران عن دوي انفجار واحد على الأقل في مدينة كرج غرب العاصمة.

وأعقبت هذه الانفجارات إطلاق إيران لموجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث أعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة الـ19 من الهجمات بالصواريخ والمسيرات، مستهدفة إسرائيل وقواعد تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، وفق بيان رسمي.



