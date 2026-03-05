رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان بالعراق: نرفض استخدام أراضي البلاد منطلقا للاعتداء على دول الجوار

عقدت رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان بالعراق اجتماعاً في قصر بغداد، اليوم الخميس، بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، شهد الاجتماع استعراضاً معمقاً لآخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع الداخلية في العراق.

كما ناقش المجتمعون الآليات التي تعتمدها الحكومة لمنع انجرار البلاد إلى أتون الصراعات الخارجية، والتأكيد على دعم إجراءات الحكومة في فرض الأمن والاستقرار وحماية سيادة البلاد، والالتزام بحماية أمن البعثات الدبلوماسية، مشددين على ضرورة الحفاظ على دور العراق المحوري والمتوازن في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجددت الرئاسات موقف العراق الثابت بـ«رفض استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها»، كما ترفض الاعتداءات التي تطال مدن العراق ومحافظاته، وإقليم كردستان العراق، وتعدها انتهاكاً للسيادة الوطنية.

وأكد الاجتماع ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة، واحترام سيادة واستقلالية الدول، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.

كما شدد الاجتماع على أن الركون إلى المسار التفاوضي والحلول الدبلوماسية هو «السبيل الأمثل»، لتجنيب المنطقة تداعيات الصراع الخطيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.