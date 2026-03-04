وزيرا خارجية إيران وفرنسا يبحثان التطورات في المنطقة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوزير عباس عراقجي بحث مع نظيره الفرنسي التطورات في المنطقة عقب الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وبحسب الوزارة الإيرانية، أكد وزير الخارجية الفرنسي، موقف بلاده الرافض للهجمات على إيران، والتي تُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي، أملاً في إحلال السلام في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

فيما أشار عراجقي، إلى انتهاكات ارتكبت ضد إيران خلال الأيام الخمسة الماضية، بما في ذلك الاغتيال المرشد علي خامنئي ومقتل عدد كبير من المواطنين الإيرانيين، بينهم أكثر من 175 طالبة في هجوم على إحدى المدارس، والهجوم على مستشفيات ومساجد ومراكز شرطة ومنشآت دبلوماسية ومراكز خدمي.

وأكد عراقجي، مسئولية جميع الدول والأمم المتحدة في إدانة ما وصفها بالأعمال الإجرامية للولايات المتحدة وإسرائيل.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.​​​​​​​



