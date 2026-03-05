مؤسسة هيكل ونقابة الصحفيين يكرمان الفائزين بجوائز صحافة البيانات

في أجواء رمضانية نظم مركز تدريب نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية حفل توزيع جوائز «صحافة البيانات»، مساء أمس.

وشهد الحفل تسليم شهادات إتمام المنحة التدريبية المتقدمة في إنتاج المحتوى المعزز بالبيانات واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تكريم الزملاء الذين ترشحوا ضمن القائمة القصيرة للفوز، والإعلان عن أفضل ثلاثة مشروعات صحفية تم إنتاجها خلال البرنامج.

وأعلنت إدارة الجائزة فوز علاء طه من جريدة الجمهورية بالمركز الأول عن تحقيق «لغز اختفاء 99% من المصريين المهاجرين لأمريكا»، فيما فازت آلاء حمزة من جريدة الأسبوع بالجائزة الثانية عن تحقيق «المواصي مقبرة الأحياء»، وحصلت أمنية الموجي من جريدة اليوم السابع على المركز الثالث عن تحقيق «ضغطة غالية.. كيف تتم سرقة الأموال عبر بوابات الدفع الرقمي».

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن جوائز «هيكل» للتدريب تمثل محطة مهمة في مسار تطوير الأداء المهني، مشيرًا إلى أنها أضافت بُعدًا جديدًا لبرامج تدريب الصحفيين وأسهمت في إبراز نماذج جديرة بالتكريم.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع الزملاء المشاركين، مؤكدًا أن الصحافة المصرية تشهد تطورًا مستمرًا نحو تقديم محتوى أكثر احترافية وتميزًا يخدم القارئ.

وأكد محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، أن الشراكة مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية تمثل قيمة مضافة حقيقية للصحافة المصرية، لافتًا إلى أن جميع المشاركين يُعدّون فائزين بما قدموه من أعمال عكست مستوى مهنيًا رفيعًا.

وأشار إلى أن صحافة البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي باتا من الضرورات الملحة في تطوير أدوات الصحفيين، بما يتماشى مع احتياجات الجمهور وتنوع اهتماماته، موضحًا أن هذا النوع من الصحافة يدمج مختلف التخصصات ويعتمد على الأرقام والمعلومات الدقيقة لتقديم محتوى موثوق.

وأعلن عبد الحفيظ استمرار التعاون بين مركز تدريب نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية في تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية، مؤكدًا إطلاق نسخة جديدة من البرنامج خلال الفترة المقبلة.

من جانبها أعربت هدايت علي هيكل، مدير مؤسسة هيكل للصحافة العربية، عن سعادتها باستمرار المنحة التي تحمل اسم الأستاذ محمد حسنين هيكل، مؤكدة أن الهدف يتمثل في دعم مسيرة تطوير الصحافة المصرية عبر مسابقات وبرامج تدريبية تسهم في صقل مهارات الأجيال الجديدة.

وقالت سحر المليجي، المنسق العام للبرنامج، إن هذه الدورة شهدت إنتاج 20 مشروعًا صحفيًا متميزًا، تمكن خلالها الصحفيون من تطبيق ما اكتسبوه من معرفة خلال ثلاثة أشهر من التعلم والتدريب، مشيرة إلى أن المشروعات المنتجة من خلال البرنامج مرشحة لحصد جوائز صحفية متخصصة خلال الفترة المقبلة لما تميزت به من دقة في المحتوى وحداثة في المعالجة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وصحافة البيانات.

يُذكر أن المنحة التدريبية استقبلت 164 طلب ترشح من صحفيين يمثلون صحفًا ومواقع إلكترونية في مصر وعددًا من الدول العربية، وتم اختيار 26 صحفيًا وصحفية وفق معايير تضمن تكافؤ الفرص وتمثيلًا متوازنًا للمؤسسات.

وامتدت فعاليات البرنامج من نوفمبر 2025 حتى منتصف يناير 2026، وشهدت إنتاج 20 مشروعًا صحفيًا متكاملًا عكست قدرة المشاركين على توظيف البيانات في بناء قصص صحفية معمقة.

وتضمن المنهج التدريبي محاور متعددة شملت مفاهيم صحافة البيانات وأسسها المهنية، وآليات جمع المعلومات من المصادر المفتوحة، وتنقية البيانات ومعالجتها، واستخدام أدوات التمثيل البصري، وصولًا إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد تحليلات وتقارير استقصائية مدعومة بالأرقام، بما يعزز جودة المحتوى ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة في عالم الإعلام.