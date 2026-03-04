بوتين: هجوم إرهابي أوكراني وراء غرق ناقلة غاز مسال في البحر المتوسط

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أوكرانيا بتنفيذ ما سماه "هجومًا إرهابيًا" عبر إغراق سفينة روسية تنقل الغاز الطبيعي المسال في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بين مالطا وليبيا.

وقال بوتين في تصريحات للتلفزيون الروس: "إنه هجوم إرهابي... وهذا يفاقم الوضع في أسواق الطاقة العالمية وأسواق الغاز وخصوصا في أوروبا.. نظام كييف في الواقع يعضّ اليد التي يأكل منها، ألا وهي يد الاتحاد الأوروبي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت وزارة النقل الروسية اتهمت الأربعاء كييف بإغراق الناقلة باستخدام مسيّرات بحرية. ولم ترد أوكرانيا بعد على هذه الاتهامات.

وسبق أن قالت السلطات الليبية، إن ناقلة ترفع العلم الروسي وعلى متنها شحنة غاز طبيعي مسال انفجرت واشتعلت فيها النيران قبل أن تغرق في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات.

ووفقا لمصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية، وقعت انفجارات مفاجئة على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال أركتيك ميتاجاز أمس الثلاثاء أعقبها حريق هائل، بينما كانت على بعد نحو 240 كيلومترا (150 ميلا) قبالة سواحل مدينة سرت الليبية.

وجاء في بيان لمصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية، أن الناقلة التي كانت تحمل 61 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال، "غرقت بالكامل" بين ليبيا ومالطا.