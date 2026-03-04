بوتين يناقش مع وزير خارجية المجر إمدادات الطاقة وسط اضطرابات الحرب في الشرق الأوسط

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في موسكو، القضايا الخاصة بإمدادات النفط والغاز، إذ حافظت المجر على اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي رغم الحرب في أوكرانيا.

وقال سيارتو، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنه متواجد في موسكو سعيا للحصول على ضمانات من السلطات الروسية بأن المجر ستستمر في الحصول على النفط والغاز الروسيين، وسط الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط والانقطاعات في تدفقات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا المار بأوكرانيا.

وكانت الحكومة المجرية، قد اتهمت كييف مؤخرا بتعمد حجب تسليمات النفط الروسي عبر خط الأنابيب الذي يعبر الأراضي الأوكرانية.

ومن جانبهم، نفى المسئولون الأوكرانيون، هذه الاتهامات، قائلين إن خط الأنابيب الذي يغذي المصافي في المجر وسلوفاكيا، تعرض لهجوم بطائرة مسيرة روسية.

وطمأن بوتين، سيارتو خلال الاجتماع، بأن السلطات الروسية "لطالما أوفت بجميع التزاماتنا، وبالطبع، نحن نعتزم ومستعدون للقيام بذلك".

وقال بوتين: "أتفهم أن هذا الأمر يثير قلقكم، خاصة إمدادات النفط. نحن نرى ما يحدث في أسواق الغاز العالمية والأوروبية، وسنكون سعداء بمناقشة كل هذه القضايا".

وأضاف الرئيس الروسي: "ليس كل شيء في وسعنا".