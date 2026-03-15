رباعية ريال مدريد تهزم إلتشي وتواصل مطاردة برشلونة بالليجا

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على ضيفه إلتشي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وافتتح التسجيل للفريق الملكي أنطونيو روديجر في الدقيقة 39، قبل أن يضيف فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني عزز دين هويسين التقدم بالهدف الثالث عند الدقيقة 66، ثم اختتم أردا جولر الرباعية في الدقيقة 89.

وجاء هدف إلتشي الوحيد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، بعدما سجل مانويل أنخيل هدفًا عكسيًا في الدقيقة 85.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، خلف المتصدر برشلونة الذي يملك 67 نقطة، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.