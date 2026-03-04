حزب اليسار لميرتس: إسبانيا تمنع أمريكا من استخدام القواعد العسكرية وأنتم تخضعون لترامب

تباينت ردود فعل الساسة في ألمانيا على الهجمات التي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في شنها على إيران في وقت مبكر من صباح يوم السبت الماضي، ودخلت يومها الخامس اليوم الأربعاء.

وأعربت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، عن اعتقادها بأن مقتل عدد من القيادات الإيرانية البارزة "يبعث بحق على الأمل في حياة تسودها الحرية والأمن والكرامة في إيران".

وفي الوقت نفسه، حذرت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أن خطر توسع رقعة الصراع في المنطقة، هو خطر حقيقي.

وفي تعليقها على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، شددت العبلي، رادوفان على ضرورة إخضاع هذه العمليات للتدقيق بموجب القانون الدولي، مؤكدة أنه "حتى الأهداف السياسية المشروعة لا تُعفي من الالتزام بالقواعد الدولية العامة".

ومن جانبه، اعتبر نوربرت روتجن خبير السياسة الخارجية في حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أنه لا يمكن تقييم الهجمات على إيران بشكل صارم من منظور القانون الدولي، إذ إن ذلك سيؤدي في النهاية إلى منح ضمانة للبقاء للنظام الحاكم في إيران، "الذي يقوم أساسًا على رفض وازدراء القانون الدولي".

وقال: "المسألة تتعلق بالموازنة بين الأضرار.. ما هو الضرر الأقل؟".

وأردف أن الحرب هي بلا شك ضرر، "لكن نظام الملالي هو الضرر الأكبر بالنسبة للمنطقة وللناس في إيران وخارجها".

وفي المقابل، طالبت رئيسة حزب اليسار إينِس شفيرتنر المستشار فريدريش ميرتس، بالتمسك الصارم بالقانون الدولي.

وقالت في إشارة إلى زيارة ميرتس للرئيس الأمريكي، إنه بينما تمنع الحكومة في مدريد الولايات المتحدة من استخدام القواعد العسكرية في إسبانيا لشن الهجمات، "تخضعون أنتم لترامب".

كما انتقدت ما اعتبرته تقصيرًا من الحكومة في إعادة الألمان العالقين في الشرق الأوسط.

أما السياسي أوميد نوريبور، نائب رئيس البرلمان الألماني المولود في طهران، والمنتمي إلى حزب الخضر فقال إن الناس في إيران خائفون بسبب سقوط القنابل، "لكن الجملة التالية تأتي فورًا: لقد حان الوقت ليرحل هذا النظام".

وأرجع ذلك إلى "القمع والإرهاب المنتشرين في كل أنحاء المنطقة".

وبدورها، حذرت بياتريكس فون شتورش نائبة رئيس كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، من وقوع موجة لجوء جديدة إلى ألمانيا.

وقالت:"يجب أن تكون الشرطة الاتحادية في حالة استعداد لحماية الحدود".

وأضافت أن تجارب تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط أدت حتى الآن إلى حروب أهلية أو نشوء أنظمة دكتاتورية جديدة، مؤكدة أنه لا يوجد "طريق سهل نحو الحرية والديمقراطية في العالم الإسلامي".