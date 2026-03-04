أعلن جيش الاحتلال، الإسرائيلي بدء هجوم جديد على العاصمة الإيرانية طهران، ضمن الحرب الدائرة حاليًّا في المنطقة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، مساء الأربعاء، إنه شنّ هجومًا على البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران للمرة الـ11 منذ بداية الحرب، وهي المرة الثانية اليوم.

وأضاف أن سلاح الجنوب يستهدف منشآت النظام الإيراني في جميع أنحاء إيران.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه ضرب مئات الأهداف في إيران، وزعم أنه تمكن من تصفية عشرات القيادات وتحييد بنى تحتية عسكرية مهمة هناك خلال 100 ساعة.

في سياق متصل، أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بتفعيل الدفاعات الجوية في طهران بشكل مكثف.

في السياق، راج على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الانفجارات في طهران، في مشاهد وُصفت بأنها من بين الأعنف منذ بدء الحرب.