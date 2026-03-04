 إيران تهدد باستهداف السفارات الإسرائيلية حول العالم - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 9:49 م القاهرة
إيران تهدد باستهداف السفارات الإسرائيلية حول العالم

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 9:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 9:38 م

هدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، بشن هجمات على السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم، في حال أقدمت إسرائيل على مهاجمة السفارة الإيرانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن شكارجي، قوله إنه في هذه الحالة، ستعتبر السفارات الإسرائيلية حول العالم "أهدافاً مشروعة".

وقال شكارجي: "لقد امتنعنا حتى الآن عن اتخاذ أي إجراء ضد السفارات الإسرائيلية احتراما للدول الأخرى".

وأضاف، "إذا استهدفت إسرائيل سفارة إيران في لبنان، فسنستهدف بالتأكيد جميع سفاراتها".

