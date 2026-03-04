البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديا إيرانيا رفيع المستوى

أكد البيت الأبيض أن العمليات العسكرية الأمريكية في إيران حققت نتائج كبيرة، مشيراً إلى أن الحملة الجارية ألحقت خسائر كبيرة بالقيادة الإيرانية وبقدراتها العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إن العمليات الأمريكية في إيران "ناجحة للغاية"، مضيفة أن الضربات أدت إلى مقتل 49 قيادياً إيرانياً رفيع المستوى، بينهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

وذكرت أن معرفة مكان المرشد لعب دوراً في توقيت العملية، مشيرة إلى أن بلادها تتوقع من حلفائها المساعدة في عودة مواطنيها إلى بلدهم.

وأضافت ليفيت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لن يسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها العسكرية أو تشكيل تهديد جديد للولايات المتحدة.

وأوضحت أن المفاوضين الأمريكيين خلصوا إلى أن إيران لم تكن راغبة في التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن طهران رفضت جميع العروض الأمريكية المتعلقة ببرنامجها النووي.