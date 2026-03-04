قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن الحزب حذّر مرارًا من إن للصبر حدود، وأنه على الدولة اللبنانية أن تكون فاعلة أكثر وأن يلمس اللبنانيون النتائج.

وأضاف في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي أصبح كبيرا، وتابع: «قالوا لنا إن الانتهاء من انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني يفتح الباب أمام إيقاف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وهذا لم يحدث».

وأوضح أن كل الخطوات التي اتُخذت في الفترة الماضية كانت من طرف لبنان فقط دون أن تكون هناك أي خطوات من جانب إسرائيل بما يؤكد مشروعها التوسعي، ومساعيها لتحقيق ما تسمى إسرائيل الكبرى.

وشدد على أن إسرائيل خطر وجودي على لبنان وشعبه وعلى المنطقة بأسرها، موضحًا أن المشكلة تكمن في الاحتلال وليست في الداخل أو المقاومة أو السلاح أو المكونات الوطنية.

وأكد ضرورة مواجهة الاحتلال وإيقاف المسار الخطير باستمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان، مؤكدا أن الحزب ما كان له أن يصبر إلى ما لا نهاية، لافتًا إلى أن إسرائيل ارتكبت الكثير من الخروقات بما يصل إلى 10 آلاف خرق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل 15 شهرًا.

وأوضح أن الهجوم الصاروخي الذي نفذه الحزب قبل أيام، كان ردًا على 15 شهرًا من الانتهاكات، مؤكدا أن الحزب أطلق صلية صاروخية لكن إسرائيل ردت بفتح حرب، وهو أمر غير متناسب.

وهذه أول كلمة لأمين حزب الله، منذ انخراط الحزب في الحرب الدائرة الراهنة بالمنطقة بعد أن نفذ هجوما صاروخيا ضد شمال إسرائيل، التي رد جيشها بتكثيف العدوان على لبنان.