حكومة دبي: الأصوات المسموعة بمناطق متفرقة بالإمارة ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الإمارة ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة نفذتها أنظمة الدفاع الجوي بدون تسجيل أي إصابات.

وأضاف المكتب عبر حسابه على منصة إكس: «تواصل الفرق المعنية متابعة المستجدات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع، داعيةً الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت بنجاح مع 3 صواريخ باليستية ورصدت 129 طائرة مسيرة تم اعتراض 121 طائرة مسيرة منها بينما سقطت 8 في أراضي الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني تم رصد 189 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الدولة وتم تدمير 175 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الدولة.

وأشارت إلى رصد 941 مسيرة إيرانية واعتراض 876 مسيرة، فيما وقع 65 منها داخل أراض الدولة، موضحة أنه تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، وتسببت في بعض الأضرار الجانبية وأسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية و78 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنجلادشية، والسيرلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية.

