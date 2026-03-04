طرح الإعلان التشويقي لمسلسل الفرنساوي لـ عمرو يوسف

طرحت منصة "يانجو بلاي" الإعلان التشويقي لمسلسلها الأصلي الجديد "الفرنساوي"، الذي سيُعرض حصريًا على التطبيق، وذلك بالتعاون مع كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام، ومن تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

المسلسل من بطولة عمرو يوسف، وجمال سليمان، وسوسن بدر، وسامي الشيخ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بهاء، وجنا الأشقر، وأنجي كيوان.

وتدور قصة المسلسل حول خالد مشير، المعروف بلقب "الفرنساوي"، محامٍ استثنائي اشتهر بكسب القضايا المستحيلة عبر ذكائه الحاد وانتباهه للتفاصيل.

وتنقلب حياته رأسًا على عقب حين تُقتل حبيبته السابقة، ويصبح هو المتهم الرئيس في القضية، ومع تصاعد الشكوك وتشويه سمعته من خلف الستار، يدخل خالد أخطر معركة في حياته، فهل سينجح في إعادة كتابة الحقيقة؟