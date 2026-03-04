شهدت أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل "علي كلاي" تصاعدًا جديدًا في حدة الصراع بين ميادة الديناري - درة - وطليقها علي – أحمد العوضي، وقيامها بالحرب العلنية ضده وتعمدها تكبيده خسائر وعرقلته في سوق قطع غيار السيارات.

وحينما ذهب علي لسوق التوفيقية لتأجير أحد المحلات وبدء العمل بقطع غيار السيارات، أعلنت ميادة الحرب عليه وذهبت لصاحب المحل لتقوم بشراء المحل بمبلغ مضاعف أو تأجيره لمدة طويلة مدفوعة مقدمًا، وهددته بأنه إذا لم يقبل بشروطها فسوف تسلم الكمبيالات التي كتبها على نفسه إلى الشرطة، فما كان من صاحب المحل إلا أن وافق على طلبها ورفض تأجير المحل لعلي كلاي.

وعلى صعيد آخر، علم علي بحمل زوجته روح - يارا السكري - وهي الأمنية التي طالما حلم بها، وبدأ في شق طريقه في عالم الملاكمة وكسب من ورائها أموالًا جيدة.

وتستمر ميادة في الحرب ضد علي على جميع الجبهات، حيث تشترط على خالها وزوجته ألمظ شرطًا غريبًا كي تقوم بإرجاع أمواله إليه، وتطلب الزواج من سيف - عمر رزيق، ابنهم الأصغر، وهي تعلم جيدًا أنه غير مناسب لها من الناحية العمرية، لكن هدفها الأساسي هو مضايقة علي كلاي والانتقام منه بعد أن طلقها وتزوج من روح.

مسلسل "علي كلاي" يشترك في بطولته أحمد العوضي، درة، يارا السكري، طارق دسوقي، انتصار، رحمة محسن، ريم سامي، محمد ثروت وصفوة، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.



