حصل الفنان حمادة هلال، على إجازة لمدة يوم واحد من تصوير أحداث الجزء السادس من مسلسل "المداح"، وذلك بسبب تعرضه للإجهاد نتيجة ضغط مواعيد التصوير، ومحاولات المخرج أحمد سمير فرج للحاق بالجدول وإنهاء التصوير خلال الأيام المقبلة، خاصة مع حلول منتصف شهر رمضان.

وعقب عودة حمادة هلال، سيتم استئناف التصوير في أحد الاستوديوهات بمنطقة شبرامنت، خصيصًا بعد الانتهاء من أغلب مشاهد التصوير الخارجي.

وتدور أحداث الجزء السادس من مسلسل "المداح" حول محاولات صابر المداح للتغلب على قوى شيطانية شريرة تحاول القضاء على حياته وإلحاق الأذى بعائلته، وسط تصاعد حدة الشر.

وكان لحمادة هلال حوار مع جريدة "الشروق"، وأكد فيه أن تقديم جزء سابع من المسلسل العام المقبل أمر وارد جدًا إذا شعر صناع العمل بوجود طلب من الجمهور، لا سيما مع استمرار التفاعل مع أحداث المسلسل.

كما أكد "هلال"، في حواره، أن الجزء السادس كان مرهقًا للغاية أكثر من سابقيه؛ نظرًا لتعدد أماكن التصوير بين الأقصر وأسوان ورشيد وبحيرة البرلس، وفي عدة مدن بالمغرب.