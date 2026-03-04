 مسئول إيراني عن ترامب: فليحاسب نفسه اليوم بعد سقوط 500 قتيل من القوات الأمريكية - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 8:08 م القاهرة
مسئول إيراني عن ترامب: فليحاسب نفسه اليوم بعد سقوط 500 قتيل من القوات الأمريكية

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني

نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 7:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 7:53 م

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدخل شعبه في حرب وصفها بالظالمة مع إيران.

وعبر حسابه على منصة إكس، أرجع لاريجاني إقدام ترامب على فعل ذلك لما سماه اندفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصرفاته التي وصفها بالهزلية.

وتابع متحدثا عن ترامب: «فليحاسب نفسه اليوم: بعد سقوط أكثر من 500 قتيل من القوات الأمريكية خلال هذه الأيام القليلة هل ما زال الشعار أمريكا أولاً.. أم أصبح إسرائيل أولاً».

وأضاف: «القصة لم تنته بعد، وإن استشهاد الإمام خامنئي سيكون له عليكم ثمن باهظ».

وكان ترامب قد كرر مرارًا بأن دافعه لخوض هذه الحرب ليس رغبة نتنياهو، وزاد على ذلك بأنه ربما يكون هو الذي أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانخراط فيها.

جاء ذلك في رد من ترامب على انتقادات في الداخل الأمريكي، ترى أن الولايات المتحدة تخوض الحرب برغبة من نتنياهو ولتحقيق أهداف لصالح إسرائيل في المقام الأول.


