وزير خارجية بلجيكا: الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران يخالف القانون الدولي

وصف وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو، اليوم الأربعاء، الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران بأنه يخالف القانون الدولي.

وقال في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران لا يتسق مع معايير القانون الدولي، مؤكدًا في الوقت ذاته فهم بلاده للتحرك الذي تم اتخاذه، مع إدانتها لطريقة ردّ إيران تجاه دول الخليج.

وأضاف أن الشعب الإيراني وحده من يملك حق اختيار قادته، مشيراً إلى أنه لا ينبغي فرض ذلك من الخارج.

وشدد على ضرورة ألا تستغل إسرائيل الظروف الراهنة لتنفيذ عمليات تنتهك سلامة أراضي وسيادة لبنان.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.​​​​​​​