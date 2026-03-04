العراق يعلن فقدان 1900 ميجاواط من الطاقة الكهربائية بسبب عارض فني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مساء اليوم الأربعاء، أن انطفاء المنظومة الكهربائية لا يعدو كونه عارضا فنيا بسبب الانخفاض المفاجئ لإمدادات الغاز المجهز لمحطة توليد كهرباء الرميلة الغازية بمحافظة البصرة (550 كم جنوبي بغداد).

وأوضح بيان لوزارة الكهرباء، أن هذا الانطفاء تسبب بفقدان 1900 ميجاواط بشكل سريع، وانهيار الجهد بمحطة الرميلة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وانفصال للخطوط الناقلة وعدد من محطات الإنتاج.

وذكر أن العمل "جارٍ على إعادة عمليات الإنتاج ومعالجة الخلل تباعاً، كما تعمل دائرة التشغيل والتحكم ومركز السيطرة الوطني بوزارة الكهرباء على إعادة خطوط النقل للمحافظات الشمالية ولمحطات التوليد".