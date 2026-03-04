الإمارات تعفي المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من غرامات تأخر المغادرة

قررت الإمارات، إعفاء المسافرين الذين التي تعذر سفرهم من الغرامات المترتبة على تأخر مغادرتهم، نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما نتج عنه من إغلاق المجال الجوي وتعليق عدد من الرحلات الجوية.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات، في بيان اليوم، إن القرار يشمل جميع الحالات التي تعذر عليها مغادرة الدولة بما في ذلك القادمين للدولة بتأشيرة الزيارة أو تأشيرة السياحة أو حاملي تصاريح المغادرة وكذلك المقيمين الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم تمهيدا لمغادرتهم للدولة وذلك اعتبارا من يوم 28 فبراير الماضي.

وأوضحت أنه سيتم معالجة أوضاعهم القانونية دون أن يترتب عليهم أي أعباء مالية عليهم نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.