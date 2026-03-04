 مانشستر يونايتد يعلن تشكيله أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 10:32 م القاهرة
مانشستر يونايتد يعلن تشكيله أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

زيـاد الميرغني
نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 10:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 10:17 م

أعلن مايكل كاريك التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وتُقام المباراة على ملعب «سان جيمس بارك»، معقل نيوكاسل، في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد

حراسة المرمى: لامينس

خط الدفاع: نصير مزراوي – هاري ماجواير – يورو – لوك شاو

خط الوسط: برونو فيرنانديز – كاسيميرو – كوبي ماينو

خط الهجوم: بريان مبيومو – ماتيوس كونيا – سيسكو

ويعول الجهاز الفني للشياطين الحمر على خبرات برونو فيرنانديز في قيادة خط الوسط وصناعة الفارق، خلال مواجهة قوية خارج الديار أمام نيوكاسل الساعي لحصد النقاط على ملعبه.


