مانشستر يونايتد يعلن تشكيله أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن مايكل كاريك التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وتُقام المباراة على ملعب «سان جيمس بارك»، معقل نيوكاسل، في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد

حراسة المرمى: لامينس

خط الدفاع: نصير مزراوي – هاري ماجواير – يورو – لوك شاو

خط الوسط: برونو فيرنانديز – كاسيميرو – كوبي ماينو

خط الهجوم: بريان مبيومو – ماتيوس كونيا – سيسكو

ويعول الجهاز الفني للشياطين الحمر على خبرات برونو فيرنانديز في قيادة خط الوسط وصناعة الفارق، خلال مواجهة قوية خارج الديار أمام نيوكاسل الساعي لحصد النقاط على ملعبه.