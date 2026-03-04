تغلب نادي رايو فاليكانو على ضيفه، فريق ريال أوفييدو، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ 23 بالدوري الإسباني الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب كامبو دي فاييكس، جيدة المستوى، وسط سيطرة من فريق رايو فاليكانو على مجرياتها، مع محاولات من فريق ريال أوفييدو.

وشهدت المباراة مشاركة هيثم حسن، لاعب فريق ريال أوفييدو، والمرشح للتواجد بقائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل، حيث تم استبداله في الدقيقة 61.

وتقدم فريق رايو فاليكانو في النتيجة بالدقيقة 43 من الشوط الأول، عن طريق اللاعب، خورخي دي فروتوس، الذي عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، فيما سجل اللاعب، ألفارو جارسيا ريفيرا الهدف الثالث في الدقيقة 63.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي رايو فاليكانو إلى النقطة 30، التي يحتل بها المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند النقطة 17، في المركز الأخير.