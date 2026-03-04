قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأربعاء، إن بلاده بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة لتجنّب اندلاع الحرب، مؤكداً أن ما وصفه بـ"العدوان العسكري الأمريكي-الصهيوني" لم يترك أمام طهران خياراً سوى الدفاع عن نفسها.

وكتب بيزشكيان، على منصة "إكس": "أصحاب الجلالة، رؤساء الدول الصديقة والجارة، سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب، لكن العدوان العسكري الأمريكي-الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا".

وأضاف الرئيس الإيراني: "نحترم سيادتكم، ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة".

ومنذ السبت، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن عدوان عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.