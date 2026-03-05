دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط إسرائيل والقدس

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء الخميس، بدء هجوم صاروخي من إيران باتجاه إسرائيل.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط إسرائيل ومنطقة القدس.

ولفتت القناة «12» العبرية، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ القادمة من إيران.

وأشارت إلى سقوط شظايا وسط إسرائيل، دون الإبلاغ حتى اللحظة عن تسجيل إصابات جراء الهجوم الصاروخي.

يأتي ذلك فيما دوت انفجارات عنيفة في طهران -صباح اليوم الخميس- بينما قامت إيران بتفعيل دفاعاتها، كما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في مدن عدة في مختلف أنحاء إيران، منها بندر عباس على سواحل الخليج، وتبريز في شمال غرب البلاد.

ووقعت الانفجارات بعد أن أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل في وقت مبكر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة الـ19 من عملية «الوعد الصادق 4» ضمن عملية مشتركة تستهدف بالصواريخ والطائرات المسيّرة المواقع الإسرائيلية والقواعد الأمريكية في المنطقة.

وشهدت المواجهة بين إيران وإسرائيل تصعيدا جديدا -فجر اليوم- بعد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية واسعة، بينها تل أبيب الكبرى إضافة إلى بلدات في الجليل الأعلى وإصبع الجليل، بحسب ما أفادت به قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض الصواريخ التي تم رصد إطلاقها من إيران، طالبا من سكان مناطق وسط إسرائيل الدخول إلى الملاجئ فور تفعيل صفارات الإنذار إلى حين اعتراض الصواريخ، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الهجوم الصاروخي.