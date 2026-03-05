حقق الدولار مكاسب قياسية أمام الجنيه المصري، بختام تعاملات الأسبوع الحالي، حيث ارتفع بمقدار 1.39 جنيه في إغلاق اليوم الخميس، مقارنة مع سعره يوم الأحد الماضي، ليتداول فوق مستوى 50 جنيهًا للدولار، بعد أن استقر بين 47 و48 جنيهًا خلال النصف الثاني من العام الماضي وحتى ختام فبراير المنقضي.

وأغلق الدولار في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الخميس، عند مستوى 50.09 جنيه للشراء، و50.19 للبيع، في مقابل 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، في أول تعاملات الأسبوع.

وحقق الدولار ارتفاعات متتالية على مدار الأسبوع الحالي، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية، إذ صعد في ثاني أيام التعاملات بمقدار 47 قرشًا، ثم 65 قرشًا في اليوم الثالث، تبعتهم زيادة قدرها 96 قرشًا في الرابع، قبل أن يقلص الدولار مكاسبه اليوم بفقدان 4 قروش، ليستقر عند 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للشراء، حسب أسعار البنك المركزي.

واستقر سعر الدولار بختام تعاملات اليوم، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند مستوى 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، في مقابل 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، الأحد الماضي.

وبلغ سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي اليوم 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، ارتفاعًا من 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع في بداية الأسبوع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنك إسكندرية 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بدلًا عن 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع، الأحد.

وأغلق الدولار تعاملات اليوم في بنك القاهرة عند أعلى مستوى بين البنوك المصرية، ليسجل 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، ليصل إلى 52.745 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير 2026، في مؤشر جديد على تحسن مؤشرات الاستقرار النقدي ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.



