الغرفة التجارية بمطروح: وزيرة التنمية المحلية تعتمد العقود غير الموثقة لاستخراج رخصة المحال التجارية

وافقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على تيسير إجراءات تراخيص المحال التجارية بمحافظة مطروح، وأنه لا يشترط توثيق العقود المقدمة من التجار للحصول على ترخيص في الشهر العقاري، وسيتم استخراج رخصة مؤقتة لهم لحين الوصول إلى حل مشكلة التوثيق في الشهر العقاري بالنسبة لمطروح.

جاء ذلك في إطار الاستجابة لمطلب مختار جبريل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، والذي طرح المشكلة التي تعاني منها المحافظة أمام الوزيرة خلال اجتماعها مع قيادات الغرف التجارية خلال حفل إفطار الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح المشكلة، بأنه لم يتم استخراج تراخيص لأي نشاط في المحافظة منذ 7 أشهر لإيقاف كل العقود التجارية لرفض تسجيلها في الشهر العقاري.

وقالت الوزيرة إنه تم حل تلك المشكلة من خلال العقد المبرم بين المالك والمستأجر فقط دون توثيقه في الشهر العقاري، ويتم الأخذ به واستخراج رخصة مؤقتة لحين حل مشكلة التوثيق في الشهر العقاري.