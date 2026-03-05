أكثر من 20 ولاية أمريكية تقيم دعاوى قضائية ضد رسوم ترامب الجديدة

طعنت نحو 20 ولاية أمريكية اليوم الخميس على الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك برفع دعوى قضائية بشأن هذه الرسوم التي فرضها بعدما ألغت المحكمة العليا قراره السابق بفرض رسوم شاملة بنسبة 10% على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا.

ويجادل المدعون العامون الديمقراطيون الذين يقودون الدعوى بأن ترامب يتجاوز صلاحياته بفرضه رسوما جمركية بنسبة 15% على معظم دول العالم.

وقال ترامب إن هذه الرسوم ضرورية لتقليص العجز التجاري الأمريكي المزمن. وفرض هذه الرسوم بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي فرضها في أبريل الماضي بموجب قانون صلاحيات الطوارئ.

وتسمح المادة 122، التي لم يتم تفعيلها قبل ذلك أبدا، للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15%، على أن تكون مدة سريانها 5 أشهر ما لم يمددها الكونجرس.

ويقود الدعوى المدعون العامون من ولايات أوريجون وأريزونا وكاليفورنيا ونيويورك.