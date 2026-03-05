البرلمان الأوروبي يفشل في حظر استخدام أسماء المنتجات النباتية المرتبطة باللحوم

فشل البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، في تمرير مشروع قانون لحظر استخدام أسماء المنتجات النباتية التي تتضمن مصطلحات تتعلق باللحوم مثل "برجر نباتي" أو "سجق نباتي" في أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأكد مشاركون في المفاوضات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن مفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي توصلوا إلى اتفاق في بروكسل.

ومع ذلك، وفي تنازل واضح لقطاع اللحوم، لن يسمح مستقبلا بالإعلان عن منتجات أخرى تحت مسميات "دجاج نباتي" أو "ضلوع توفو".

يذكر أن "توفو" هو غذاء نباتـي عالي البروتين ومنخفض الدهون.

ولا يزال هذا التنازل بحاجة إلى اعتماد رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأوروبية، وهو ثمرة مفاوضات مطولة.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد اقترحوا العام الماضي حظر استخدام مصطلحات مثل "سجق توفو" و"شريحة فول الصويا" و"برجر نباتي" للمنتجات النباتية، مبررين ذلك بحماية المستهلكين والمزارعين.