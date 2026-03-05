أكسيوس: ترامب يريد الانخراط في اختيار خليفة خامنئي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، إنه يحتاج أن ينخرط شخصيا في اختيار زعيم إيران الجديد – كما فعل في فنزويلا.

وكشف ترامب عن ذلك خلال مكالمة هاتفية حصرية مع "أكسيوس" استمرت 8 دقائق، حيث أقر بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني الذي تم اغتياله، علي خامنئي، يعد المرشح الأكثر ترجيحًا لخلافته، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه يعتبر هذا الاحتمال غير مقبول.

وعلى مدار عدة أيام، أرجأ النظام الإيراني الإعلان عن المرشد الأعلى الجديد. لكن البيانات الصادرة عن الساسة الإيرانيين، اليوم الخميس، ترجح أن إعلانًا قد يكون وشيكًا.

وقال ترامب: "يضيعون وقتهم. نجل خامنئي شخصية هامشية (بلا أهمية سياسية). يجب أن أكون منخرطًا في عملية التعيين، كما حدث مع ديلسي (رودريجيز) في فنزويلا".

وأعرب عن رفضه قبول أي مرشد إيراني جديد يواصل سياسات خامنئي، وهو الأمر الذي قال إنه سيجبر الولايات المتحدة على العودة إلى الحرب "خلال خمسة أعوام".

وأضاف: "نجل خامنئي ليس مقبولًا بالنسبة لي. نريد شخصًا سيحقق الوئام والسلام في إيران".

ورأى "أكسيوس" أن تعليقات ترامب تمثل ادعاءً استثنائياً بفرض النفوذ الأمريكي على المستقبل السياسي لإيران، مما يزيد من ضبابية أهداف الحملة العسكرية الأمريكية الضخمة التي شنها يوم السبت.

ونفى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ومسئولون أمريكيون آخرون أن يكون الهدف من العملية هو "تغيير النظام"، مؤكدين بدلًا من ذلك على أن التركيز ينصب على تقويض قدرات إيران الصاروخية وبرنامجها النووي وقواتها البحرية.

ولدى سؤال ترامب عمن قد يخلف خامنئي، قال ترامب للمراسلين في البيت الأبيض: "معظم الشخصيات التي كنا نفكر فيها فارقت الحياة".

وبرز مجتبى خامنئي (56 عامًا) كأبرز المرشحين لخلافة والده، بالرغم من عدم صدور إعلان رسمي بهذا الشأن. ويُعرف خامنئي الابن بأنه رجل دين متشدد يمتلك روابط عميقة مع الحرس الثوري الإسلامي، ولم يسبق له أن شغل أي منصب عام.