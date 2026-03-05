مجموعة خبراء أوروبية تبدأ العمل على تحديد أقل سن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقدت مجموعة من الخبراء مكلفة بتقديم المشورة للمفوضية الأوروبية بشأن كيفية تحسين سلامة الأطفال عبر الإنترنت اجتماعها الأول اليوم الخميس.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي استضافت الاجتماع الأول للجنة: "جعلنا العالم الحقيقي أكثر أمانا للأطفال منذ عقود، ولا بد أن نقوم بنفس الشيء في العالم الرقمي".

وصرحت بأن: "لا يمكن أن تأتي الفرص الإيجابية التي توفرها التكنولوجيا على حساب سلامتهم وصحتهم وسعادتهم".

ويمكن أن تكون التوصيات حاسمة في نقاش بشأن تحديد أقل سن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما يتزايد الحديث بشأن دعوات لفرض قيود على السن في بعض دول الاتحاد الأوروبي، لم تقترح المفوضية حتى الآن تشريعا من شأنه أن يتيح للعواصم تحديد الحد الأدنى لأعمار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.