ستارمر لا يستبعد انضمام بريطانيا للعمليات الهجومية على إيران

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس، إنه لا يستبعد أن تنضم بريطانيا إلى العمليات الهجومية على إيران، محذّرا من أن الصراع قد يستمر لبعض الوقت.



وطالب ستارمر في تصريحات بضرورة المضي قدماً وبشكل سريع في زيادة الإنفاق الدفاعي، بحسب شبكة الشرق السعودية.



وكانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أدانت، الثلاثاء الماضي، الهجمات الإيرانية على السعودية، بما في ذلك استهداف السفارة الأمريكية، وقالت إن الهجمات "غير مقبولة على الإطلاق".



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.



وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.



واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.