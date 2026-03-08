قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن مهمة الحكومة البريطانية ليست الاستعانة بدول أخرى لإدارة سياستها الخارجية"

وأوضحت كوبر في مقابلة مع برنامج تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "الأمر متروك لرئيس الولايات المتحدة ليقرر ما يراه في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وهذا شأنه".

وأضافت كوبر: "لكن من واجبنا كحكومة تحديد ما يصب في مصلحة الأمن القومي البريطاني، وهذا لا يعني مجرد الموافقة على أراء الدول الأخرى أو تفويض سياستنا الخارجية إليها".

وتوترت العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من الحرب ضد إيران، حيث وصف ترامب الأسبوع الماضي ستارمر بأنه "ليس ونستون تشرشل" لرفضه الإذن بشن ضربات من قاعدة دييجو جارسيا المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في جزر تشاجوس.

وواصل ترامب، أمس، انتقاداته اللاذعة لستارمر وسط تقارير عن وضع حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس برينس أوف ويلز " في حالة تأهب مرتفع.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "المملكة المتحدة، حليفتنا العظمي السابقة، وربما الأعظم بينهم جميعا، تفكر أخيرا بجدية في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط".

وأضاف ترامب : "لا بأس بذلك يا رئيس الوزراء ستارمر، لم نعد بحاجة إليهما بعد الآن، لكننا سنتذكر ذلك. نحن لسنا بحاجة لأشخاص ينضمون إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا فيها بالفعل".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ 28 فبراير الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.