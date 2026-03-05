أذربيجان تغلق جزءا من مجالها الجوي بعد الطائرات الدرون الإيرانية

أغلقت ‌أذربيجان، اليوم الخميس، جزءاً ⁠من مجالها ⁠الجوي في الجنوب بعدما أعلنت اختراق ⁠أربع طائرات بدون طيار (درون) إيرانية لحدودها.



وأفاد ‌إخطار وجهته أذربيجان ⁠للعاملين بالملاحة ⁠الجوية ‌بأن المجال الجوي سيغلق ‌لمدة 12 ساعة، بحسب شبكة الشرق السعودية.



وتوعدت أذربيجان، اليوم الخميس، بالرد على الهجوم الإيراني، الذي أسفر عن إصابة شخصين بجروح، واستدعت سفير إيران.



وأعلنت وزارة الدفاع أن "أذربيجان تستعد لاتخاذ تدابير الرد المناسبة لحماية أراضي بلادنا وسيادتها وضمان سلامة المدنيين والمنشآت المدنية"، مؤكدة أن "هذه الأعمال الهجومية لن تبقى بدون رد".



وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الهجوم الذي وقع ظهر الخميس، تضمن إطلاق طائرتين بدون طيار على الأقل عبرتا من إيران إلى جيب ناخشيفان المحاذي للحدود، الذي تفصله أرمينيا عن أراضي أذربيجان.