موسكو وكييف تتبادلان مئات الأسرى

أعلنت موسكو وكييف اليوم الخميس، عن تبادل المئات من أسرى الحرب، حيث تم إعادة 500 أسير من كل جانب إلى وطنهم في عملية تبادل توسطت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن 200 جندي قد عادوا بالفعل من أوكرانيا، وأن 300 آخرين سيعودون يوم غد الجمعة، مع نقل عدد مماثل إلى أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 200 أوكرانيا أُسروا في العام الأول في ماريوبول ومناطق دونيتسك ولوهانسك وخاركيف وزابوريجيا قد عادوا إلى ديارهم.

وكتب زيلينسكي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس،:" في كل مرة يعود فيها أبناء شعبنا إلى الوطن، فإن ذلك يثبت أن أوكرانيا تعمل على إعادة الجميع. لن ننسى أحدا ".

وشكر زيلينسكي الولايات المتحدة على وساطتها.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على تطبيق تليجرام ، إنه تم الاتفاق على عملية التبادل في جنيف خلال محادثات مباشرة بين موسكو وكييف توسطت فيها الولايات المتحدة.

وكان آخر تبادل كبير للأسرى بين الجانبين قد جرى منذ أكثر من شهر.