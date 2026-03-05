رئيسة المنظمة الدولية للهجرة تحذر من اندلاع أزمة لجوء إيرانية في أوروبا

توقعت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، في بروكسل أن تتسبب الأعمال العدائية في إيران في انفجار أزمة هجرة سريعا في أوروبا.

وقالت بوب، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أعني، انظروا إلى ما حدث في أوكرانيا، حيث شهدنا عبور ملايين الأشخاص للحدود في غضون أيام".

وأضافت بوب: "عندما نكون في صراع، وتكون هناك دول لا تبعد كثيرا عن أوروبا، فمن المهم للغاية متابعة تحركات الأشخاص عن كثب. ومن المهم للغاية البدء في التفكير في خطط الطوارئ".

وأضافت: "ما رأيناه في إيران في الماضي عندما كانت هناك هجمات هو أن السكان يغادرون المدن الكبرى أولا ويتجهون إلى عائلاتهم".

وأوضحت أن القضية الرئيسية هي ما إذا كان الصراع سيستمر ويتوسع ليؤثر على البنية التحتية المدنية. وقالت: "هذه بعض العوامل التي نتوقع أن تؤدي إلى المزيد من تحركات الأشخاص".