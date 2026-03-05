القبض على سيدة بحوزتها ذهب مغشوش بسوق الصاغة في أسوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو، مساء اليوم الخميس، القبض على سيدة تعرض كمية من الذهب المغشوش بسوق الصاغة بمدينة كوم أمبو شمال المحافظة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات الأمنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارا يفيد بتواجد سيدة بحوزتها كمية من المشغولات الذهبية المغشوشة تعرضها للبيع بمنطقة الصاغة بسوق كوم أمبو.

وانتقلت الجهات الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين بالفحص والتحريات الأولية أن السيدة توجهت إلى أحد محال الصاغة داخل سوق الصاغة بمدينة كوم أمبو، وبحوزتها كميات من المشغولات الذهبية المغشوشة وغير السليمة.

وعند عرضها على صاحب محل المشغولات الذهبية والكشف عليها، تبيّن أنها مغشوشة وغير سليمة، ليتواصل التاجر فورا مع رجال الشرطة ويبلغهم، حيث تم القبض عليها واتخاذ اللازم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها للوقوف على أسباب الواقعة.