جيش الاحتلال يعلن شن الموجهة 113 من الهجمات ضد بنية تحتية في إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو نفّذ، صباح الخميس، الموجة رقم 113 من الهجمات ضد بنى تحتية في غرب ووسط إيران.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان، إن "الطائرات أسقطت كميات كبيرة من الذخائر على عشرات المواقع التي انطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة"، بحسب شبكة الشرق السعودية.



وأضاف أن "الموجة 113 تأتي ضمن سلسلة عمليات تستهدف منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، حيث جرى منذ بداية العملية ضرب مئات مواقع الإطلاق وتعطيل أكثر من 300 منصة، مع تركيز خاص على غرب إيران لتقليل الصواريخ المطلَقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.