غارات وقصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي أغار مستهدفا بلدة الخرايب وأطراف بلدة ارزي وبلدة ياطر وبلدة جانين في جنوب لبنان وبلدة مشغرة في البقاع الغربي.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية قرى القطاع الغربي القريبة من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان.

كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدتي القوزح وبيت ليف الجنوبيتين.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قد شنّ بعد ظهر اليوم غارات استهدفت بلدة الطيبة، وبلدة يحمو شقيف وبلدة كفررمان على دفعتين، وبلدة القليلة وبلدة كفرتبنيت والمنطقة الواقعة بين بلدتي تبنين وصفد البطيخ في جنوب لبنان .

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الفوسفورية بلدة الخيام الجنوبية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ قبل ظهر اليوم الخميس سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت سيارة على أوتوستراد زحلة الكرك أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنين اثنين بجروح، وأن "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح".